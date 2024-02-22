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19:11, 22 февраля 2024Бывший СССР

Рада ввела ограничения для военных в соцсетях

Верховная Рада ввела ограничения на публикацию военными информации в соцсетях

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины ввела ограничения на публикацию военными в соцсетях информации. Текст принятого в первом чтении законопроекта опубликован на сайте парламента.

Запрет распространяется на материалы, которые позволяют выявлять расположение военных объектов, частей, подразделений, а также техники и военных, задействованных при исполнении заданий.

Законопроект уточняет, что такая информация может быть собрана путем «обработки, анализа и обобщения с помощью специального программного обеспечения».

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Рада может принять законопроект об ужесточении мобилизации на Украине 6 марта.

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