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13:12, 22 февраля 2024Спорт

Раскрыт секрет упражнения «открытие книги»

Фото: Stan Georgiev / Unsplash

Журналисты «Тинькофф Журнала» раскрыли секрет упражнения «открытие книги». Об этом сообщается в материале издания.

В статье утверждается, что упражнение улучшает подвижность грудного отдела позвоночника. Кроме того, оно предупреждает дегенеративные изменения межпозвонковых дисков и снижает вероятность возникновения боли в спине. Упражнение можно включить как в разминку перед тренировкой, так и в заключительную часть занятия.

Для выполнения «открытия книги» нужно лечь на бок, положить одну руку под голову, а другую — вытянуть перед собой. Затем необходимо согнуть ноги и потянуться макушкой. На вдохе нужно потянуться свободной рукой назад и развернуть грудную клетку в потолок, а на выдохе — вернуться в исходное положение.

Ранее в журнале рассказали о преимуществах выполнения упражнения «русский твист». В этом упражнении активно участвуют прямая и косые мышцы живота, что позволяет комплексно воздействовать на пресс.

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      Анастасия Борисова
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