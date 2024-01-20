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16:51, 20 января 2024Спорт

Названы преимущества выполнения русского твиста

Фото: wavebreakmedia / Globallookpress.com

Журналисты «Тинькофф Журнала» рассказали о преимуществах выполнения упражнения «русский твист». Об этом сообщается в материале издания.

По информации источника, в этом упражнении активно участвуют прямая и косые мышцы живота, что позволяет комплексно воздействовать на пресс. Также для удержания статичного положения работают сгибатели бедра.

Для его выполнения нужно сесть, согнув ноги в коленях. Далее необходимо оторвать стопы от пола, взять двумя руками гантель, согнуть руки и расположить их перед грудью. На выдохе необходимо скрутить корпус вправо, направляя кисти рук в сторону пола. На вдохе нужно вернуться в исходное положение и повторить движение в левую сторону.

23 декабря фитнес-тренер Дарья Князева раскрыла секрет упражнения хип-хинч. Эксперт заявила, что оно облегчает ходьбу, так как позволяет подконтрольно проработать движение и улучшить мобильность. Кроме того, оно снижает нагрузку на позвоночник и тренирует ягодицы.

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      Анастасия Борисова
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