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15:47, 22 февраля 2024Среда обитания

Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

Самую дешевую квартиру в Петербурге оценили в 3,1 миллиона рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Цена самой дешевой квартиры-студии в Санкт-Петербурге со сдачей в 2024 году составляет 3,1 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства недвижимости Георгия Патанина.

Речь идет об объекте в поселке Шушары Пушкинского района. За указанную сумму удастся приобрести студию площадью 19 квадратных метров. Специалисты отметили, что по сравнению с декабрем 2023-го ее стоимость снизилась на 100 тысяч рублей.

Что касается наиболее дорогой квартиры-студии в Северной столице со сдачей в этом году, то ее цена составляет 18 миллионов рублей. Относительно декабря прошлого года ее стоимость выросла на 150 тысяч рублей. При этом данные о ее местоположении не уточняются.

Ранее в феврале эксперты компании Skolkovo Realty назвали стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы.

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      Полина Кислицына
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