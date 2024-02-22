Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

Самую дешевую квартиру в Петербурге оценили в 3,1 миллиона рублей

Цена самой дешевой квартиры-студии в Санкт-Петербурге со сдачей в 2024 году составляет 3,1 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства недвижимости Георгия Патанина.

Речь идет об объекте в поселке Шушары Пушкинского района. За указанную сумму удастся приобрести студию площадью 19 квадратных метров. Специалисты отметили, что по сравнению с декабрем 2023-го ее стоимость снизилась на 100 тысяч рублей.

Что касается наиболее дорогой квартиры-студии в Северной столице со сдачей в этом году, то ее цена составляет 18 миллионов рублей. Относительно декабря прошлого года ее стоимость выросла на 150 тысяч рублей. При этом данные о ее местоположении не уточняются.

Ранее в феврале эксперты компании Skolkovo Realty назвали стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы.