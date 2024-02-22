Росгвардия пресекла участившиеся кражи дезодорантов и носков перед 23 февраля

Столичные росгвардейцы пресекли участившиеся кражи традиционных подарков на 23 февраля — дезодорантов и носков — накануне Дня защитника Отечества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главка Росгвардии по Москве.

Как сообщает ведомство, на севере столицы его сотрудники задержали мужчину, который похитил из сетевого магазина 60 дезодорантов и попытался скрыться. Злоумышленником оказался 20-летний местный житель, ранее он уже был неоднократно судим. Украденные средства личной гигиены у него изъяли.

Позже росгвардейцы задержали 26-летнего жителя Новой Москвы, который попытался вынести из местного супермаркета неоплаченный дезодорант и носки. Задержанного бойцы передали коллегам из полиции.

Ранее сотрудники Росгвардии нашли схрон с оружием и боеприпасами около одного из населенных пунктов в Луганской народной республике. Обнаруженный арсенал был передан компетентным органам для проведения экспертизы.

