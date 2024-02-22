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20:38, 22 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин получил срок за жестоко избитую сожительницу и ее знакомого

В Калининграде мужчина получил срок за избиение двух человек из ревности

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Калининградской области к пяти с половиной годам колонии особого режима приговорен 32-летний россиянин, обвиняемый в жестоком избиении двух человек. Об этом в четверг, 22 февраля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Калининградского областного суда.

Как установил суд, 15 октября 2022 года из ревности осужденный напал на мужчину возле дома на улице Суворова и нанес ему 16 ударов по голове. 5 января 2023 года досталось уже его сожительнице — он схватил женщину и со всей силы бросил ее на пол, затем нанес по лицу не менее 30 ударов руками и ногами, после чего вооружился деревянной ножкой от стула и нанес несколько ударов, угрожая расправой.

21 февраля сообщалось, что Петропавловск — Камчатский городской суд приговорил 41-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей и покушение на жизнь ее нового возлюбленного.

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      Владимир Седов
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