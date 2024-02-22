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08:10, 22 февраля 2024Россия

Россиянин ударил девочку в трамвае за отказ уступить ему место

В Нижнем Тагиле мужчина ударил ребенка в трамвае за отказ уступить ему место

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Нижнем Тагиле Свердловской области мужчина ударил девочку в трамвае, так как она отказалась уступить ему место. Об этом сообщает Е1.ru.

«После отказа [он] очень долго и громко нецензурно выражался, после чего наотмашь, со всей дури ударил ее. Благо девочке удалось удержаться на ногах, в противном случае травмы могли бы быть куда серьезнее. Удар пришелся в ухо», — рассказал очевидец.

По его словам, во время конфликта кондуктор отстранилась от ситуации, хотя должна была предпринять меры. Ребенка защитил сотрудник полиции, который ехал в одном трамвае с агрессивным мужчиной.

В полиции Нижнего Тагила после случившегося начали проверку. Других подробностей о конфликте там не привели.

Ранее, в октябре 2023 года, в Ростовской области мужчина повалил на пол и ударил семилетнего ребенка, который подрался с его сыном во время тренировки в спортивном зале.

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      Анастасия Шейкина
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