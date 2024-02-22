Российские полицейские задержали трех пособников украинских аферистов

Во Владимире задержали трех пособников украинских аферистов

Во Владимире полицейские задержали троих мужчин, курировавших работу посыльных украинских аферистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, задержанные искали в интернете курьеров, оплачивали их передвижения, проживания в съемных квартирах и отправляли к обманутым гражданам за деньгами. Сообщники также должны были переводить похищенные деньги на банковские счета телефонных мошенников.

Их удалось вычислить после задержания шести курьеров. Всего пособники аферистов причастны к 14 мошенничествам на 2,3 миллиона рублей в Вязниковском и Камешковском районах.

Возбуждено дело по части 159 («Мошенничество») УК РФ. Задержанные отправлены в СИЗО.

Ранее стало известно, что в МВД предполагают причастность иностранных спецслужб к обману граждан России посредством телефонных мошенников.