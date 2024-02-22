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10:19, 22 февраля 2024Силовые структуры

Российский пенсионер расправился с неприятным гостем с помощью трости

В Кировской области пенсионер расправился с отказавшимся уходить гостем

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Кировской области задержали 67-летнего российского пенсионера, подозреваемого в расправе над знакомым. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 16 по 17 февраля в одном из домов города Белая Холуница компания мужчин собралась для совместного распития алкоголя. В какой-то момент между хозяином квартиры и одним из гостей произошла ссора. Пенсионер попросил неприятного ему гостя уйти, но тот отказался. Тогда пожилой мужчина схватил трость и нанес сильный удар оппоненту, от которого последний почувствовал себя плохо.

Медики госпитализировали мужчину, но спасти его уже не удалось. Подозреваемого на время расследования дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью поместили под стражу.

В конце декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионер ударил зятя ножом в спину, после чего мужчина выпал из окна.

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      Владимир Седов
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