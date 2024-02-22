Российскую ферму проверят после сообщений об освобождении из рабства белоруса

На Урале полиция проверит ферму, откуда из рабства освободили белоруса

На Урале полицейские проверят ферму, где якобы держали в рабстве гражданина Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

По данным источника, сотрудники полиции Первоуральска уже установили и опросили участников инцидента, а белорус отказался писать заявление и сказал сыщикам, что ни к кому не имеет претензий. Мужчине выплатили положенные деньги, после чего он написал расписку и уехал из Первоуральского района.

Теперь полиция опрашивает других работников фермы и устанавливает, в каких условиях работают они.

Ранее сообщалось, что волонтеры освободили белоруса, который обратился к ним за помощью. Мужчина объяснил, что оказался в рабстве из-за шурина, позвавшего его на заработки в мае 2023 года. Тот пообещал ежемесячно платить за работу на пилораме 25 тысяч рублей, однако на месте у мужчины отобрали паспорт.