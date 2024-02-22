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14:18, 22 февраля 2024Наука и техника

«Ростех» представил комплекс быстрого отдыха для бойцов СВО

«Ростех» представил комплекс быстрого отдыха «Ритм-Полет» для бойцов СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На выставке-форуме «Россия» представлен комплекс биостимуляции «Ритм-Полет», предназначенный для быстрого отдыха бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Устройство, изначальное создаваемое для военных летчиков, использует программируемое световое и звуковое воздействие на человека, стимулируя защитные реакции организма. «Аппарат позволяет за 20-минутный сеанс достичь глубокой релаксации организма, сопоставимой с 4-6-часовым сном», — заявили в госкорпорации.

Оборудование «Ритм-Полет» включает маску со встроенным экраном, наушники и пульт управления. Масса комплекса — около 2 килограммов. Комплекс создан Научно-производственным предприятием (НПП) «Полет» холдинга «Росэлектроника» и успешно применяется в зоне СВО.

Ранее в госкорпорации сообщили, что начали готовить операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по борьбе с дронами.

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      Иван Потапов
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