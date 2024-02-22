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09:32, 22 февраля 2024Наука и техника

В Германии разработали эффективные солнечные элементы

Physical Review Letters: разработаны более эффективные солнечные элементы

Изображение: Physical Review Letters / phys.org

Ученые Университета Падеборна в Германии использовали сложное компьютерное моделирование для разработки новой конструкции значительно более эффективных солнечных элементов. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Эксперименты показали, что для повышения эффективности кремниевый солнечный элемент может снабжаться органическим слоем, изготовленным из полупроводникового тетрацена. Этот слой поглощает коротковолновый солнечный свет и преобразует его в электронные возбуждения, называемые экситонами. В свою очередь, экситоны распадаются на два низкоэнергетических возбуждения, которые нужно перенести в кремниевый элемент.

Переход может быть осуществлен за счет существования особых дефектов в виде ненасыщенных химических связей на границе между кремниевым элементом и тетраценовой пленкой. Такие дефекты возникают во время десорбции водорода и обычно связаны с потерями энергии. Однако ученые выяснили, что они вызывают флуктуации энергии, которые способны эффективно переносить электронные возбуждения.

Квазичастицы экситоны представляют собой связанную пару электрон-дырка. Они образуются, когда электрон в твердом веществе приобретает энергию (например, при поглощении энергии фотона) и переходит в зону проводимости внутри твердого вещества, оставляя за собой электронную дырку — квазичастицу, обладающую положительным зарядом. Из-за разных зарядов электрон притягивается к дырке, но при этом отталкивается электронами, сгруппировавшимися вокруг нее. Электронно-дырочная пара ведет себя подобно электрически нейтральной частице.

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      Александр Еникеев
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