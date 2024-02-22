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18:26, 22 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о финансовом давлении на Гагаузию со стороны Молдавии

Экс-премьер Молдавии Кику: Гагаузия не справится с компенсацией НДС агентам

Фото: Максим Топал / Sputnik / РИА Новости

У Гагаузии нет никакой возможности самой справиться с компенсацией НДС экономическим агентам, которую навязывает Молдавия. О ситуации высказался бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику в Telegram-канале.

Так, стало известно, что после изменений, внесенных правящей партией, при импорте экономические агенты Гагаузии должны платить НДС и акцизы на таможне в бюджет страны. При экспорте — получать возмещение НДС из местного бюджета. Политик считает, что местный бюджет не справится с таким давлением.

Решением проблемы могло бы быть применение общего правила взимания и возмещения НДС по всей стране, добавил Кику.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдавии рассматривает законность поправок в Налоговый кодекс, из-за которого бюджет Гагаузии лишился 120 миллионов леев (614 миллионов рублей). Представители автономии Гагаузии полагают, что изменения в кодексе могут быть связаны с антиевропейской политикой региона, у здания суда прошел митинг.

До этого бывшая глава Гагаузии Ирина Влах обвинила президента Молдавии Майю Санду в создании политической инквизиции. Так она оценила решение парламента создать по инициативе Санду Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией.

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      Алина Гончарова
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