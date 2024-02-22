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05:33, 22 февраля 2024Среда обитания

Стало известно о планах КамАЗа создать еще 12 беспилотных грузовиков к сентябрю

ТАСС: КамАЗ произведет еще 12 беспилотных грузовиков для трассы М-11 к сентябрю

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

КамАЗ произведет еще 12 беспилотных грузовиков для трассы М-11 «Нева» к сентябрю текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу.

Беспилотные автомобили КамАЗ созданы на базе тягача КамАЗ-54901, в них присутствуют системы связи, навигации, технического зрения и обработки входящей информации. В кабине находится водитель-испытатель для контроля безопасности движения.

В настоящее время коммерческие грузы по трассе перевозят девять беспилотных машин, шесть из них собраны на заводе КамАЗ, три от «Сберавтотеха». Движение было запущено летом 2023 года. Как стало известно 21 февраля, проезд по скоростной дороге от Москвы до Санкт-Петербурга для этого типа транспорта сделали бесплатным.

С начала эксперимента по беспилотным грузоперевозкам в июне 2023 года они проехали суммарно 1,8 миллиона километров и перевезли 181 тысяч кубометров груза. Замминистра транспорта России Дмитрий Баканов обещал, что к концу 2024 года по М-11 будут курсировать 43 таких грузовика.

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      Марина Совина
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