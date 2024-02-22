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16:44, 22 февраля 2024Ценности

Стилист назвал россиянам самую неподходящую для свидания на 23 Февраля одежду

Стилист Сафиулов назвал худи неподходящей одеждой для свидания на 23 Февраля

Фото: Frank Alarcon / Unsplash

Стилист Исмаил Сафиулов назвал россиянам самую неподходящую для свидания на 23 Февраля одежду. Соответствующий комментарий публикует портал «Внимание, новости!»

В первую очередь эксперт призвал отложить любимые джинсы и предпочесть им классические брюки и рубашку. Помимо этого, по словам специалиста, худи станет не лучшим вариантом для упомянутого повода.

Вдобавок Сафиулов посоветовал оставить для другого повода рваный свитер. «Все-таки это свидание, второй половине хочется видеть вас свежим, чтобы не возникало желание заштопать дырку на свитере. Такие кофты были в моде, но сейчас это уже антитренд», — подчеркнул он.

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В заключение собеседник издания порекомендовал отказаться от коротких штанов. «Мы говорим про свидание, а короткие брюки намекают, что вы еще не готовы к серьезным отношениям», — подытожил Сафиулов.

Ранее в феврале россиянкам назвали подходящую для подарка мужчинам на 23 Февраля одежду. По словам специалистки, на данный праздник можно преподнести интересующемуся трендами избраннику толстовку или свитер любимого бренда.

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      Екатерина Ештокина
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