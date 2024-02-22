Страны «Большой семерки» отказались признать выборы на новых территориях России

Bloomberg: страны G7 не признают выборы, которые пройдут в новых регионах России

Страны «Большой семерки» (G7) обяжутся никогда не признавать результаты выборов, которые пройдут на территории новых регионов России. Об этом сообщает Bloomberg.

«"Большая семерка" призовет Россию "полностью" вывести своих военных с территории Украины и пообещает никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или будет проводить в будущем на оккупированных территориях», — отмечает издание.

По имеющимся данным, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с лидерами стран G7, которые намерены пообещать ему увеличить военную помощь, так как Киев сталкивается с нехваткой артиллерии.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада» заявил, что 24 февраля в Киев приедут многие лидеры зарубежных государств, а также планируется провести онлайн-заседание стран «Большой семерки».