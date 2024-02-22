ИКИ и ИСЗФ СО РАН: на Солнце произошли две вспышки высшего класса

На Солнце произошли две сильнейшие вспышки высшего класса X. В последний раз подобное явление наблюдалось 6,5 года назад, в сентябре 2017 года. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Первая вспышка возникла ночью в 02:17 мск, а вторая — между 9 и 10 часами утра. Взрывы сопровождались корональными выбросами массы с высокими скоростями.

Отмечается, что такие события исключительно редки, так как каждая вспышка подобной силы истощает запасы солнечной энергии, и обычно требуется значительное время для её восстановления. Два сильных взрыва подряд указывает на то, что звезда переходит в состояние необычайно высокой активности.