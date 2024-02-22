«Царь-сосульку» нашли под Москвой

Перекрывающую балконы трех квартир сосульку заметили в подмосковном Пушкине

В подмосковном Пушкине нашли «царь-сосульку» — гигантская глыба льда перекрыла балконы сразу на трех этажах многоквартирного дома. Видео с перекрывающими балконы застывшими осадками под Москвой опубликовано в Telegram-канале Pushkino official.

На кадрах видно, как наледь свисает с крыши здания и загораживает обзор сразу из трех расположенных друг под другом квартир. Жители города переживают, что сосулька может на кого-то упасть и покалечить.

В администрации города рассказали «Газете.ru», что большую часть наледи уже сбили. Власти добавили, что ведут переговоры с жильцами пятого этажа, чтобы убрать остатки сосульки. Собеседники издания напомнили, что за сбивание застывших осадков ответственны собственники и арендаторы квартир в доме.

Ранее «царицу-сосульку» нашли в Санкт-Петербурге. Ледяной сталактит длиной с пятиэтажный дом вырос в центре города по адресу улица Серпуховская, 48. На опубликованной фотографии видно, что ближе к верхним этажам ширина образования составила около трети окна, при этом к нижним этажам она сократилась примерно до сантиметра.