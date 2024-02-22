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11:11, 22 февраля 2024Силовые структуры

Участнику «Правого сектора» дали пять лет за подготовку теракта на Ставрополье

Ростовский суд осудил на 5 лет участника «Правого сектора» за подготовку теракта

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам лишения свободы Владимира Исупова за участие в деятельности украинского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) и подготовку теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») и части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в 2022 году Исупов в Ставропольском крае через голосовое сообщение дал присягу о добровольном вступлении в «Правый сектор». Затем 1 июля он согласился помочь им в поджоге здания органов власти с целью дестабилизации деятельности. Осужденный снял на видео административные здания Ставропольского края и отправил кадры участнику организации. Затем он арендовал гараж и хранил там компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону мужчину осудили на 8,5 года за финансирование терроризма

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      Екатерина Кашурникова
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