МО РФ: украинский пленный пожаловался на наплевательское отношение командования

Украинский военнопленный пожаловался на наплевательское отношение командования, видеозапись опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

Он также рассказал о принудительном призыве в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и низком моральном духе личного состава.

«Отстреливаться нечем. Это просто самоубийство, не идите сюда», — заявил пленный, добавив, что на фронте украинцы несут большие потери, очень много раненых.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в Авдеевке в плен российским военным сдалось достаточно большое количество бойцов ВСУ. По его словам, украинские военные были вынуждены сдаться, чтобы сохранить себе жизнь.

