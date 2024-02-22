В Белоруссии пообещали ответить на формирование ударных группировок НАТО
Министр обороны Белоруссии пообещал ответ на ударные группировки НАТО
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что под видом учений НАТО могут создаваться ударные группировки, и пообещал «адекватный ответ». Об этом пишет РИА Новости.
Также он пообещал сбивать самолеты, которые будут нарушать воздушное пространство страны. «Если уже совсем [будут] потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», — сказал Хренин.
Ранее министр обороны Белоруссии также предупреждал, что силы НАТО, расположенные у границ, могут стать основой для создания ударных групп против республики и России. Вместе с тем он предостерег тех, кто задумает говорить с Белоруссией с позиции силы.