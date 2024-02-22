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11:11, 22 февраля 2024Бывший СССР

В Белоруссии пообещали ответить на формирование ударных группировок НАТО

Министр обороны Белоруссии пообещал ответ на ударные группировки НАТО

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что под видом учений НАТО могут создаваться ударные группировки, и пообещал «адекватный ответ». Об этом пишет РИА Новости.

Также он пообещал сбивать самолеты, которые будут нарушать воздушное пространство страны. «Если уже совсем [будут] потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», — сказал Хренин.

Ранее министр обороны Белоруссии также предупреждал, что силы НАТО, расположенные у границ, могут стать основой для создания ударных групп против республики и России. Вместе с тем он предостерег тех, кто задумает говорить с Белоруссией с позиции силы.

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      Анастасия Яланская
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