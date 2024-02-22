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22:24, 22 февраля 2024Россия

В Брянской области уничтожили беспилотник

Брянский губернатор Богомаз: в области уничтожили беспилотник самолетного типа

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ сбили дрон самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суражском районе. Пострадавших и разрушений нет.

Ночью 22 февраля беспилотник ВСУ был сбит над Клинцовским районом Брянской области. До этого украинские военные безуспешно попытались атаковать регион в ночь на 20 февраля.

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      Марина Совина
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