В Брянской области уничтожили беспилотник

Брянский губернатор Богомаз: в области уничтожили беспилотник самолетного типа

В Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ сбили дрон самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суражском районе. Пострадавших и разрушений нет.

Ночью 22 февраля беспилотник ВСУ был сбит над Клинцовским районом Брянской области. До этого украинские военные безуспешно попытались атаковать регион в ночь на 20 февраля.