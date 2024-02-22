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11:07, 22 февраля 2024Мир

В Европе заявили о скором прорыве российских войск на Украине

Politico: европейские чиновники опасаются прорыва российских войск на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Европейские чиновники опасаются скорого прорыва российских войск на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя европейского правительства.

Как пишет издание, ряд европейских чиновников скептически оценивают перспективы Украины в военном противостоянии. Журналисты отмечают, что опасения повлияли на «параболический спад» в риторике западных политиков о противостоянии с Россией.

«То, что мы слышим с фронта, вызывает все большую тревогу. Риск прорыва [российских войск] реален», — заявил чиновник. При этом один из представителей НАТО в разговоре с изданием отметил, что в альянсе преобладает уверенность в отношении Украины, а мрачные опасения преувеличены.

Ранее в ходе опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) только 10 процентов респондентов заявили, что верят в победу Украины. Мирное урегулирование кризиса больше поддерживают в Австрии, Венгрии, Греции, Италии и Румынии.

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      Юрий Леонов
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