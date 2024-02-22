В Германии призвали построить новый миропорядок с участием России

Депутат бундестага Гизи: Европа должна построить новый миропорядок с участием РФ

Европа должна заняться созданием нового миропорядка с участием России. Об этом заявил депутат Бундестага от группы Левой партии Грегор Гизи, сообщает ТАСС.

Гизи выступил с заявлением в ходе заседания парламента ФРГ. По его мнению, усилия европейских политиков должны быть сосредоточены на мирном урегулировании конфликтов и построении в Европе нового миропорядка.

«То, в чем мы действительно нуждаемся, так это создание нового миропорядка в Европе, в котором будет участвовать и Россия», — заявил депутат. Он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на более активной дипломатии, соблюдении баланса интересов, а также уважении международного права всеми сторонами. Гизи добавил, что Запад нарушил международное право в ходе войн в Югославии и Ираке.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту в отношениях с Россией. По мнению министра, построение общей архитектуры безопасности на континенте не удалось.