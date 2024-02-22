Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 22 февраля 2024Мир

В Германии призвали построить новый миропорядок с участием России

Депутат бундестага Гизи: Европа должна построить новый миропорядок с участием РФ

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Европа должна заняться созданием нового миропорядка с участием России. Об этом заявил депутат Бундестага от группы Левой партии Грегор Гизи, сообщает ТАСС.

Гизи выступил с заявлением в ходе заседания парламента ФРГ. По его мнению, усилия европейских политиков должны быть сосредоточены на мирном урегулировании конфликтов и построении в Европе нового миропорядка.

«То, в чем мы действительно нуждаемся, так это создание нового миропорядка в Европе, в котором будет участвовать и Россия», — заявил депутат. Он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на более активной дипломатии, соблюдении баланса интересов, а также уважении международного права всеми сторонами. Гизи добавил, что Запад нарушил международное право в ходе войн в Югославии и Ираке.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту в отношениях с Россией. По мнению министра, построение общей архитектуры безопасности на континенте не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Франция обвинила Россию в агрессии. Что напугало Париж?

      Вупи Голдберг вступилась за дочь Барака Обамы на фоне критики

      Звезда фильма «Один дома» признал себя виновным в домашнем насилии

      Клава Кока показала фигуру после набора веса и порадовала фанатов

      Платежную систему Киви Банка убрали из реестра ЦБ

      В Белом доме подсчитали количество нападений пса Байдена на секретных агентов

      Глава российской таможни пожаловался на поведение коллег из Эстонии и Латвии

      В ДНР отреагировали на передачу Украине F-16

      Работник российского аэропорта выкрал из дорожной сумки пассажира iPhone

      В Госдуме резко высказались о возможном визите Ивлеевой в новые регионы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше