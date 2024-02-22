В Госдуме связали проблему борщевика в России с США

Депутат Бурматов заявил, что взрывной рост борщевика в России связан с США

Взрывной рост борщевика в России связан с США. Так проблему распространения этого растения объяснил депутат Госдумы Владимир Бурматов, передает «Газета.Ru».

По словам Бурматова, борщевик начал разрастаться в 90-х годах, когда Россия находилась под сильным влиянием Запада, из-за чего борьба с инвазивным видом не велась на протяжении десяти лет. «Наше сельское хозяйство уничтожалось по всем фронтам в угоду "ножкам Буша", канадской пшенице и прочим "импортным радостям", которыми нас активно пичкали. Мы импортировали вообще все, кормили непонятно кого. В это время и произошло взрывное распространение этой заразы на наших полях. Было ли это целенаправленной тактикой или делалось подспудно, таких подробностей мы, скорее всего, никогда не узнаем», — заявил депутат.

Он добавил, что именно из-за влияния США борщевик из локальной проблемы нескольких регионов вырос до проблемы трети страны. При этом сейчас бороться с этим видом стало проще, отмечает Бурматов. Для этого нужно проводить выкашивание, применять специальные химикат и по-особенному обрабатывать землю.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите земельных участков от борщевика. Согласно проекту, собственники земли будут обязаны проводить специальные мероприятия, чтобы защитить территорию от растения.