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13:22, 22 февраля 2024Мир

В соглашениях о гарантиях для Украины не оказалось гарантий

Глава МИД Италии Таяни: соглашения с Киевом по безопасности не имеют гарантий

Фото: Remo Casilli / Reuters

Будущее соглашение по безопасности между Италией и Украиной не имеет юридически обязывающего характера, а в его проекте не оказалось твердых гарантий для Киева, как и в договоренностях, которых Украина достигла с другими странами ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Его цитирует РИА Новости.

«Наше соглашение, как и подписанные Германией, Великобританией и Францией, не будет юридически обязывающим. Из текста не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. Не предусматривается автоматических гарантий политической или военной поддержки», — заявил глава МИД в ходе выступления в парламенте.

Таяни добавил, что в рамках будущих договоренностей Италия намерена брать на себя помощь Киеву на «его пути к европейской интеграции». Кроме того, проект соглашения содержит «осуждение российской агрессии» и «подтверждение поддержки Италией суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее глава итальянского МИД назвал немедленное вступление Украины в НАТО опасным, так как страна находится в состоянии вооруженного конфликта.

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      Елизавета Мытарева
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