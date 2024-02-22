В ЛНР заявили об обстреле отступающих солдат ВСУ сослуживцами у Кременной

Марочко заявил, что ВСУ обстреляли отступающих украинских солдат у Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли отступающих сослуживцев у Кременной из стрелкового оружия и минометов. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, цитирует РИА Новости.

«Западнее населенного пункта Кременная после непродолжительного огневого контакта с нашими войсками в районе Торского, украинские боевики покинули свои позиции и попытались отступить на второстепенные позиции. Однако со стороны этих позиций был открыт плотный стрелковый огонь», — сообщил он.

Марочко уточнил, что часть отступающих бойцов ВСУ открыла ответный огонь, но затем по ним начали бить 120-мм и 60-мм украинские минометы. Согласно предварительной оценке, безвозвратные потери противника составили около десяти военных.

Ранее о существовании в украинской армии заградотрядов рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, возле сел Ивановка и Новотягинка такой отряд открыл огонь по украинским солдатам, которые отказались форсировать Днепр.