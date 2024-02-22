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16:50, 22 февраля 2024Бывший СССР

В МИД Армении рассказали о планах Борреля посетить Ереван

МИД Армении: Боррель планирует визит в Ереван
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель планирует посетить Армению, однако сроки визита пока не определены окончательно. О планах главы внешнеполитической службы Европейского союза сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян, передает «Интерфакс».

«Визит Жозепа Борреля в Армению находится в повестке. Армения, конечно, приветствует это», — отметила она.

Бадалян также рассказала, что Ереван продолжает изучать возможности дальнейшего углубления партнерства с Евросоюзом.

В феврале Жозеп Боррель объявил об амбициозном расширении партнерства Армении и ЕС. Он рассказал, что в октябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о планах «двигаться ближе» к Евросоюзу, после чего Евросовет поручил Боррелю найти пути укрепления отношений между странами.

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      Александр Курбатов
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