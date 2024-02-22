В Одессе мужчины в трамвае силой и с матом отбились от работников военкомата

«Страна.ua»: в Одессе мужчины в трамвае силой отбились от сотрудников военкомата

В Одессе мужчины силой отбились от сотрудников военкомата, пытавшихся в целях проведения мобилизация зайти в переполненный трамвай. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видео, как мужчины с матом вытолкнули пытавшегося зайти в трамвай работника военкомата, после чего со словами «поехали, ****** сися» попросили водителя закрыть двери и продолжить движение.

Информация о мобилизационных рейдах по автобусам в Одессе начала появляться в сети с осени 2023 года. В частности, в декабре местные жительницы попытались вытолкать сотрудника военкомата из маршрутки, а одна из пассажирок при этом призвала его самого отправиться в зону боевых действий.