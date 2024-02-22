Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:50, 22 февраля 2024Бывший СССР

В партии Зеленского признали нежелание украинцев мобилизоваться

Арахамия: украинское общество не хочет мобилизации, но армии мобилизация нужна
Давид Арахамия

Давид Арахамия. Фото: Michael Buholzer/Pool via Reuters

Украинское общество не хочет мобилизации, признал руководитель фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Его слова приводит ТАСС.

«Есть большой вызов. С одной стороны, общество не хочет мобилизации. С другой, армия требует мобилизации», — рассказал депутат. По его слова, вооруженным силам нужно пополнение, в настоящее время часть соединений укомплектовано всего на 40 процентов, без мобилизации этот показатель может опуститься до 20 процентов, указал Арахамия.

Ранее 22 февраля сообщалось, что мобилизационный потенциал Украины оценивается в менее чем миллион человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия выразила протест из-за оскорблений Байдена в адрес Путина

      Стало известно о контактах США с Россией по вопросу ядерного оружия в космосе

      В партии Зеленского признали нежелание украинцев мобилизоваться

      Нуланд назвала новые санкции против России «сокрушительными»

      В США арестован бывший совладелец банка «Открытие»

      МВФ предостерег от конфискации российских активов

      Азербайджанский клуб с россиянином в воротах вышел в 1/8 финала Лиги Европы

      В США поставили Украине условие для начала переговоров с Россией

      Блинкен не контактировал с Лавровым на заседании G20

      Байден анонсировал новые санкции после встречи с вдовой Навального

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше