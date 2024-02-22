В партии Зеленского признали нежелание украинцев мобилизоваться

Арахамия: украинское общество не хочет мобилизации, но армии мобилизация нужна

Украинское общество не хочет мобилизации, признал руководитель фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Его слова приводит ТАСС.

«Есть большой вызов. С одной стороны, общество не хочет мобилизации. С другой, армия требует мобилизации», — рассказал депутат. По его слова, вооруженным силам нужно пополнение, в настоящее время часть соединений укомплектовано всего на 40 процентов, без мобилизации этот показатель может опуститься до 20 процентов, указал Арахамия.

Ранее 22 февраля сообщалось, что мобилизационный потенциал Украины оценивается в менее чем миллион человек.