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07:44, 22 февраля 2024Россия

В Петербурге за сутки пропали шестеро детей

В Санкт-Петербурге за сутки пропали шестеро детей от 14 до 17 лет

Фото: Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки пропали шестеро детей. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник.

По его данным, с заявлениями в правоохранительные органы обратились родители несовершеннолетних и воспитатели Центра содействия семейному воспитанию. В городе пропали четыре мальчика и две девочки в возрасте от 14 до 17 лет.

Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 20 февраля в городе пропали еще два мальчика в возрасте 10 и 12 лет. Впоследствии их нашли живыми.

Ранее в Новосибирске 15-летняя школьница пропала после визита в парикмахерскую. Два часа спустя подростка в черной медицинской маске и с рюкзаком заметили в районе станции метро «Площадь имени Ленина». После этого ее никто не видел.

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      Анастасия Шейкина
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