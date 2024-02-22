В России оценили возможность противостоять морским дронам

Военный аналитик РАН Крамник: у России есть оружие для борьбы с морскими дронами

Военный аналитик, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник оценил возможность России противостоять морским дронам. По его словам, оружие для борьбы с этим типом вооружений уже есть, передает РИА Новости.

Специалист отметил, что в настоящее время повторяется ситуация конца XIX века, когда появились миноносцы, вооруженные торпедами, и корабли плохо могли справляться с этой угрозой. С торпедами справлялись при помощи пушек и мощных прожекторов, а затем изобрели радар, который упростил задачу.

Сейчас возрождается тактика контактных атак, которая ушла в прошлое с разработкой ракетного вооружения. Вместо торпед теперь используются катера-камикадзе, уточнил эксперт.

«Средство борьбы должно быть похожим — скорострельное оружие с хорошими системами управления и обнаружения, которые позволят заметить эти цели на достаточном расстоянии от борта и поразить их», — добавил Крамник.

Он отметил, что такое оружие у России уже есть, это дистанционно управляемые модули, применяемые на сухопутной технике, которые можно установить на корабли. Оптико-электронные станции обнаруживают цели на расстоянии нескольких километров.

Ранее стало известно, что экипажи вертолетов морской авиации будут учиться борьбе с надводными дронами. Бороться с надводными беспилотниками предлагается связкой из пары вертолетов Ка-27 и Ка-29.