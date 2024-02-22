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02:06, 22 февраля 2024Экономика

В России захотели ввести наказание за нарушение контрсанкционных указов Путина

«Ведомости»: в РФ хотят ввести наказание за нарушение спецмер из указов Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Власти России хотят ввести наказание за нарушение специальных мер из контрсанкционных указов президента России Владимира Путина. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству и Центробанку.

Например, ответственность планируется ввести за неисполнение меры об ответе на ограничения по ценам на нефть. Поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещены иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование потолка цен.

Разработку законопроекта курирует Минюст России. О подготовке подобного регулирования также известно крупному бизнесу. Как сообщили источники, близкие к Российскому союзу промышленников и предпринимателей, их предупреждали о том, что эта инициатива рассматривается.

В Минфине подтвердили изданию, что законопроект разрабатывается. Речь идет о введении отдельной статьи о нарушении специальных мер в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий применение специальных экономических мер в отношении иностранных граждан и компаний. В частности, в документе прописаны правила установки запрета финансовых операций и блокировки денежных средств и имущества.

Годом ранее глава государства подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств.

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      Марина Совина
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