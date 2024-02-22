В России захотели ввести наказание за нарушение контрсанкционных указов Путина

«Ведомости»: в РФ хотят ввести наказание за нарушение спецмер из указов Путина

Власти России хотят ввести наказание за нарушение специальных мер из контрсанкционных указов президента России Владимира Путина. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству и Центробанку.

Например, ответственность планируется ввести за неисполнение меры об ответе на ограничения по ценам на нефть. Поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещены иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование потолка цен.

Разработку законопроекта курирует Минюст России. О подготовке подобного регулирования также известно крупному бизнесу. Как сообщили источники, близкие к Российскому союзу промышленников и предпринимателей, их предупреждали о том, что эта инициатива рассматривается.

В Минфине подтвердили изданию, что законопроект разрабатывается. Речь идет о введении отдельной статьи о нарушении специальных мер в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий применение специальных экономических мер в отношении иностранных граждан и компаний. В частности, в документе прописаны правила установки запрета финансовых операций и блокировки денежных средств и имущества.

Годом ранее глава государства подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств.