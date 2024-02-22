Среда обитания
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19:15, 22 февраля 2024Среда обитания

В российском городе на территории школы заметили раненых косуль

В школьном дворе в Омске заметили пару раненых косуль

Фото: Unsplash

В Омске на территории школы заметили двух раненых косуль. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Омск сегодня».

Животные обосновались в школьном дворе в четверг, 22 февраля. «Сегодня на территории гимназии 150 весь день находятся две косули. Они ранены», — сказано в посте. Зверей увидели жильцы дома напротив. На сделанных ими фотографиях заметно, что у одной из косуль проблемы с задними лапами. Другие подробности произошедшего остаются неизвестными.

Обеспокоенные омичи обращались в Минприроды, МЧС и другие городские службы, однако результата это пока не принесло. Одна из участниц канала в комментариях выразила опасение, что косуль могут загрызть собаки.

В январе стало известно о нашествии косуль в Новосибирскую область, которое было вызвано их более ранней сезонной миграцией из-за изменения климата.

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      Полина Кислицына
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