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07:00, 23 февраля 2024Мир

В Швеции заподозрили пенсионные фонды страны в финансировании ВС РФ

В парламенте Швеции заподозрили пенсионные фонды страны в финансировании ВС РФ

Фото: Pavel Golovkin / AP

Член парламента Швеции Йоаким Санделл заподозрил шведский государственный пенсионный фонд Sjunde AP-fonden в косвенном финансировании Вооруженных сил (ВС) России. Об этом говорится в обращении Санделла к шведскому министру финансовых рынков Никласу Викману, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«В дебатной статье в Dagens Nyheter от 18 декабря 2023 года Хокана Гергильса, Улианы Готлиб и Маркуса Хернхага мы можем прочитать, что фонд Sjunde AP-fonden владеет ценными бумагами на сумму 19 миллиардов долларов в международных компаниях, внесенных Украиной в черный список», — говорится в обращении Санделла.

Таким образом, косвенно и, скорее всего, неосознанно, российские Вооруженные силы финансируются из шведских пенсионных фондов

Йоаким Санделлчлен парламента Швеции

Он подчеркнул, что шведские пенсионные накопления должны управляться таким образом, который будет не только приносить пользу будущей финансовой безопасности граждан, но и отражать ценности и принципы страны.

В связи с этим парламентарий обратился с вопросом к главе Министерства финансовых рынков Швеции. «Как министр и правительство рассматривают утверждения о том, что фонды AP косвенно финансируют вооруженные силы России, и какие меры министр и правительство приняли или планируют принять для обеспечения того, чтобы средства AP не инвестировались в деятельность, которая прямо или косвенно поддерживает военные действия России?» — спросил он.

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Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэл Шеридан Ферри заявил, что ЕК добилась успеха в борьбе с обходом санкций против России. «У нас есть причины полагать, что третьи страны принимают меры для предотвращения реэкспорта ряда товаров, которые могут быть использованы в боевых действиях. Санкции могут быть эффективными только в том случае, если их соблюдают, а не обходят», — пояснил Ферри.

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      Кирилл Садовский
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