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17:34, 22 февраля 2024Мир

В США предрекли новую потерю Украиной территорий после ухода из Авдеевки

Политолог Миршаймер: Украина потеряет территории, если не начнет переговоры с РФ

Фото: Reuters

В США предрекли, что Украина потеряет территории, если не начнет переговоры с Россией. Об этом заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире Youtube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Миршаймер прокомментировал уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки. По его мнению, ситуация приобретает для Украины катастрофический характер.

«Единственный вопрос, который возникает: сколько территорий они потеряют? Есть вероятность, что русские после успеха в Авдеевке продолжат наступать и освободят еще больше территорий», — подчеркнул политолог. Он подчеркнул, что Украине необходимо задуматься о переговорах, поскольку российские войска перехватили инициативу по всей линии фронта. Миршаймер добавил, что никакая финансовая помощь Запада не поможет ВСУ одержать победу.

Ранее экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис предрек Украине поражение на поле боя. Он подчеркнул, что Киев потерпит поражение в том случае, если США не продолжат поставки вооружений.

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      Юрий Леонов
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