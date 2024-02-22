Министр обороны Британии Шаппс объявил о передаче Украине 200 ракет Brimstone

Великобритания передаст Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone, заявил министр обороны Соединенного королевства Грант Шаппс. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, ведомство передаст 200 высокоточных ракет класса «воздух-земля». Максимальная дальность пуска составляет 20 километров для модификации Brimstone I и 60 км для модификации Brimstone II.

«Сегодня я могу объявить о новом пакете помощи Украине, в который войдут 200 противотанковых ракет Brimstone», — заявил Шаппс. Он подчеркнул, что эти ракеты показали способность влиять на ситуацию на поле боя. Министр добавил, что в ближайшее время Украина должна также получить от Британии БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В декабре 2022 года передала Украине партию высокоточных ракет Brimstone-2. Отмечается, что эти ракеты имеют лазерное наведение, а дальность их пуска выше, чем у предыдущей серии ракет. При этом количество переданных Украине ракет не раскрывалось.

В июле 2023 года поставки Storm Shadow и Brimstone Украине оказались под угрозой из-за забастовки на объекте британского Минобороны. Более 50 ведущих сотрудников объекта в Шотландии 14 июля вышли на забастовку.