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16:46, 22 февраля 2024Мир

Великобритания передаст Украине новую партию высокоточных ракет

Министр обороны Британии Шаппс объявил о передаче Украине 200 ракет Brimstone

Фото: Duch.seb / Wikipedia

Великобритания передаст Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone, заявил министр обороны Соединенного королевства Грант Шаппс. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, ведомство передаст 200 высокоточных ракет класса «воздух-земля». Максимальная дальность пуска составляет 20 километров для модификации Brimstone I и 60 км для модификации Brimstone II.

«Сегодня я могу объявить о новом пакете помощи Украине, в который войдут 200 противотанковых ракет Brimstone», — заявил Шаппс. Он подчеркнул, что эти ракеты показали способность влиять на ситуацию на поле боя. Министр добавил, что в ближайшее время Украина должна также получить от Британии БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В декабре 2022 года передала Украине партию высокоточных ракет Brimstone-2. Отмечается, что эти ракеты имеют лазерное наведение, а дальность их пуска выше, чем у предыдущей серии ракет. При этом количество переданных Украине ракет не раскрывалось.

В июле 2023 года поставки Storm Shadow и Brimstone Украине оказались под угрозой из-за забастовки на объекте британского Минобороны. Более 50 ведущих сотрудников объекта в Шотландии 14 июля вышли на забастовку.

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      Юрий Леонов
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