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12:03, 22 февраля 2024Мир

Во Франции призвали оспорить соглашение о безопасности с Украиной

Французский политик Дюпон-Эньян: соглашение с Украиной попирает Конституцию

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава французской партии правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян поддержал предложение сенатора Алена Упера оспорить заключенное с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом политик написал в социальной сети Х.

«Никакого голосования в парламенте после подписания соглашения по отправке миллиардов [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. [Президент Франции Эммануэль] Макрон попирает нашу Конституцию!» — призвал Дюпон-Эньян.

Объясняя свое намерение в видеоролике на платформе YouTube, политик сослался на статью 53 Конституции Франции, согласно которой соглашения, касающиеся государственных финансов, должны быть ратифицированы и не могут считаться вступившими в силу без одобрения или ратификации парламента. Поскольку соглашение с Украиной подразумевает отправку Киеву денежных средств, Дюпон-Эньян и сенатор Упер намерены оспорить его в Государственном совете Франции, который является высшей судебной инстанцией по административным делам.

Ранее президент Франции Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения с Украиной, заключенного 16 февраля. По его словам, оно предполагает отправку Киеву военной помощи в размере трех миллиардов евро за 2024 год.

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      Елизавета Мытарева
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