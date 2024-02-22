Военный рассказал о ситуации на запорожском направлении

Военный Дандыкин допустил переброску резервов ВСУ на запорожское направление

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал о боевой ситуации на запорожском направлении. В беседе с «Лентой.ру» он оценил ее как непростую, однако обратил внимание на продвижение российской армии на этом участке специальной военной операции (СВО).

«Мы забираем то, что смогли сделать формирования киевского режима во время летнего контрнаступления — Работино и дальше. То есть аннулировать то, чем ВСУ так гордились. (...) Сейчас завязались бои на запорожском направлении. Бои непростые, потому что ВСУ, судя по всему, перебрасывают туда резервы, в том числе, вероятно, с херсонского направления», — заявил Дандыкин.

Думаю, все сложится удачно, и этот рубеж в конце концов будет преодолен Василий Дандыкин военный эксперт капитан первого ранга запаса

Ранее командир танкового экипажа с позывным Спартак сообщил, что российские десантники выбивают Вооруженные силы Украины с позиций на запорожском участке фронта. Военному известно, что в Запорожье наблюдается более или менее спокойная и контролируемая ситуация. «Мы потихонечку выбиваем его (противника — прим. «Ленты.ру») с рубежей, на которых он находился», — отметил командир.

Боец ВДВ уточнил, что разведчики наблюдают за обстановкой на запорожском участке фронта с помощью беспилотников. Когда военные находят цели, они передают их координаты танкистам, которые позже выдвигаются на позиции для стрельбы. Они ведут огонь с закрытых позиций на расстояние до десяти километров.