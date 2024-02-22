Стало известно о наступлении российских десантников в Запорожье

Командир Спартак: бойцы ВДВ выбивают ВСУ с запорожских рубежей

Российские десантники выбивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций на запорожском участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира танкового экипажа с позывным Спартак.

Военному известно, что в Запорожье наблюдается более или менее спокойная и контролируемая ситуация. «Мы потихонечку выбиваем его (противника — прим. "Ленты.ру") с рубежей, на которых он находился», — отметил командир.

Боец ВДВ уточнил, что разведчики наблюдают за обстановкой на запорожском участке фронта с помощью беспилотников. Когда военные находят цели, они передают их координаты танкистам, которые позже выдвигаются на позиции для стрельбы. Они ведут огонь с закрытых позиций на расстояние до десяти километров.

Ранее отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков назвал уязвимую для ВСУ точку. «Сейчас слабое место у нас — это Запорожье», — отметил он.