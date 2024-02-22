На Украине назвали слабое для ВСУ место

Полковник СБУ Стариков: ВС РФ нанесут удар по слабому для ВСУ Запорожью

Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что российские военные держат Вооруженные силы Украины (ВСУ) в постоянном напряжении. Его слова приводит РИА Новости.

Стариков отметил, что российские солдаты непрерывно держат оборону ВСУ на всей линии боевого соприкосновения в напряжении, чтобы найти уязвимые точки. «Сейчас слабое место у нас — это Запорожье», — предположил он.

Полковник в отставке добавил, что российская армия проведет отвлекающие маневры на севере, чтобы сосредоточить свое внимание на юге Украины.

«В зимней военной кампании 24-го года они применяют военную стратегию, так называемые качели. Ударят в одном месте — отойдут, бьют в другом», — заключил Стариков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевки ДНР. Операция готовилась с осени 2023 года и завершилась 17 февраля.