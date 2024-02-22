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08:38, 22 февраля 2024Силовые структуры

Военный вонзил нож в шею знакомого и получил десять лет колонии

В Томске осудили на 10 лет военного, зарезавшего знакомого во время драки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военнослужащего Андрея Короткевича, расправившегося со знакомым во время драки и ранившего женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он будет отбывать полученное наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, осужденный был в гостях у знакомого, они выпивали. Товарищи поссорились и начали драться. Хозяин дома попросил военного уйти, тогда тот достал нож. Женщина хотела заступиться за потерпевшего, но фигурант дважды порезал ее руку. Затем он вонзил лезвие в шею мужчины. Тот не выжил.

Ранее стало известно, что в Чите осудили на 11 лет майора запаса за разглашение государственной тайны.

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      Екатерина Кашурникова
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