Володин порассуждал о последствиях применения ядерного оружия

Спикер ГД Володин: применение ядерного оружия фатально для всего мира

Над Россией как ядерной державой невозможно одержать верх, однако в случае взаимного применения ядерного оружия последствия будут катастрофическими. Об этом в интервью RT порассуждал спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что имеющиеся у России технологии недоступны другим странам, однако несмотря на это взаимное применение существующих ядерных вооружений уже приведет к фатальным последствиям.

«Взаимное применение ядерного оружия фатально для всего мира. Но если его применят, то земному шару настанет конец. Надеюсь, что до этого не дойдет», — заявил Володин.

Ранее сегодня, 22 февраля, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что для всего человечества существует прямая и явная угроза начала ядерной войны. По его мнению, ядерная война является реальным сценарием развития событий, из-за чего стрелки символических часов Судного дня сильно ускорились.