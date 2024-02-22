Восьмилетний шахматист обыграл гроссмейстера и установил мировой рекорд

В Швейцарии восьмилетний мальчик победил гроссмейстера и побил мировой рекорд

Ашват Кошик, восьмилетний шахматист из Сингапура, победил гроссмейстера на турнире и побил мировой рекорд. Об этом сообщает Chess.com.

Мальчик индийского происхождения из Сингапура принял участие в турнире Burgdorfer Stadthaus Open в Швейцарии и стал самым юным игроком, обыгравшим гроссмейстера в классические шахматы. Он победил 37-летнего шахматиста Яцека Стопу из Польши.

Впервые Кошик оказался в центре внимания, когда завоевал три золота в категории до восьми лет на юношеском чемпионате Восточной Азии в 2022 году. Тогда ему было всего шесть лет. По словам отца мальчика, его сын обладает феноменальной фотографической памятью. Сейчас он тратит на шахматы до семи часов в день и решает тысячи головоломок по своей старой шахматной программе.

В настоящее время с Кошиком работает несколько опытных наставников. Среди них — сингапурский гроссмейстер Кевин У Вэймин. Он отметил выдающиеся тактические навыки юного шахматиста. «Семья поддерживает мальчика и не оказывает на него чрезмерного давления, что позволяет ему добиваться своих целей. Мы гордимся Ашватом, но при этом не ставим перед ним никаких задач и позволяем ему развиваться в своем темпе. А то, что он побил мировой рекорд, — просто бонус», — утверждает Вэймин.

Ранее сообщалось, что девочка по имени Зара из Чехии дошла до базового лагеря Эвереста и побила мировой рекорд. Девочка совершала восхождение в сопровождении отца и семилетнего брата.