Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:14, 22 февраля 2024Из жизни

Восьмилетний шахматист обыграл гроссмейстера и установил мировой рекорд

В Швейцарии восьмилетний мальчик победил гроссмейстера и побил мировой рекорд

Фото: VD Photography / Unsplash

Ашват Кошик, восьмилетний шахматист из Сингапура, победил гроссмейстера на турнире и побил мировой рекорд. Об этом сообщает Chess.com.

Мальчик индийского происхождения из Сингапура принял участие в турнире Burgdorfer Stadthaus Open в Швейцарии и стал самым юным игроком, обыгравшим гроссмейстера в классические шахматы. Он победил 37-летнего шахматиста Яцека Стопу из Польши.

Впервые Кошик оказался в центре внимания, когда завоевал три золота в категории до восьми лет на юношеском чемпионате Восточной Азии в 2022 году. Тогда ему было всего шесть лет. По словам отца мальчика, его сын обладает феноменальной фотографической памятью. Сейчас он тратит на шахматы до семи часов в день и решает тысячи головоломок по своей старой шахматной программе.

Материалы по теме:
«Это неприемлемое поведение» Как сильнейший шахматист мира проиграл молодому сопернику и оказался в центре скандала
«Это неприемлемое поведение»Как сильнейший шахматист мира проиграл молодому сопернику и оказался в центре скандала
23 сентября 2022
«Когда обыгрывают, начинается рефлексия» Как российский бизнесмен решил поддержать Непомнящего после поражения
«Когда обыгрывают, начинается рефлексия»Как российский бизнесмен решил поддержать Непомнящего после поражения
26 декабря 2021

В настоящее время с Кошиком работает несколько опытных наставников. Среди них — сингапурский гроссмейстер Кевин У Вэймин. Он отметил выдающиеся тактические навыки юного шахматиста. «Семья поддерживает мальчика и не оказывает на него чрезмерного давления, что позволяет ему добиваться своих целей. Мы гордимся Ашватом, но при этом не ставим перед ним никаких задач и позволяем ему развиваться в своем темпе. А то, что он побил мировой рекорд, — просто бонус», — утверждает Вэймин.

Ранее сообщалось, что девочка по имени Зара из Чехии дошла до базового лагеря Эвереста и побила мировой рекорд. Девочка совершала восхождение в сопровождении отца и семилетнего брата.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Франция обвинила Россию в агрессии. Что напугало Париж?

      Вупи Голдберг вступилась за дочь Барака Обамы на фоне критики

      Звезда фильма «Один дома» признал себя виновным в домашнем насилии

      Клава Кока показала фигуру после набора веса и порадовала фанатов

      Платежную систему Киви Банка убрали из реестра ЦБ

      В Белом доме подсчитали количество нападений пса Байдена на секретных агентов

      Глава российской таможни пожаловался на поведение коллег из Эстонии и Латвии

      В ДНР отреагировали на передачу Украине F-16

      Работник российского аэропорта выкрал из дорожной сумки пассажира iPhone

      В Госдуме резко высказались о возможном визите Ивлеевой в новые регионы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше