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14:27, 22 февраля 2024Забота о себе

Врач рассказал о риске развития рака из-за популярной у молодежи привычки

Стоматолог Дахкильгов предупредил, что вейпы могут вызвать развитие рака

Фото: Unsplash

Главный врач Немецкого Имплантологического Центра Магомед Дахкильгов предупредил, что курение вейпов так же опасно, как и курение табака. Например, оно может спровоцировать развитие рака. В комментарии «Ленте.ру» хирург-имплантолог рассказал о риске развития проблем со здоровьем из-за этой популярной, особенно у молодежи, вредной привычки.

Стоматолог объяснил, что среди смесей для вейпов есть как безникотиновые, так и никотинсодержащие. Кроме того, продолжил Дахкильгов, в состав вейпов входят ароматизаторы, глицерин и гликоль. Ароматизаторы создают запах, а глицерин и гликоль — клубы пара. При этом глицерин выделяет формальдегиды — токсичные вещества, способные вызвать рост опухолей во рту.

Даже при низкой концентрации формальдегид раздражает кожу, глаза и слизистые оболочки во рту, когда курильщик вдыхает и выдыхает дым от вейпа. Симптомы отравления формальдегидами: бледность, упадок сил, головная боль, депрессия, затрудненное дыхание, судороги, бессознательное состояние

Магомед Дахкильговстоматолог
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Также при вдыхании формальдегид может привести к конъюнктивиту, острому бронхиту (вплоть до отека легких), вызвать поражение центральной нервной системы, перечислил последствия собеседник «Ленты.ру». Курильщики могут обжечь слизистые оболочки, получить отек гортани и даже рефлекторную остановку дыхания, подытожил специалист.

Ранее Магомед Дахкильгов назвал продукты, разрушающие зубную эмаль. Среди прочих он назвал цитрусы и свежевыжатые соки.

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      Вера Владзиевская
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