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08:00, 22 февраля 2024Из жизни

Женщина отсудила у бывшего 2,7 миллиарда рублей из-за порномести

Фото: @ryanbroems

Профессор Городского университета Нью-Йорка выиграла 30 миллионов долларов (2,7 миллиарда рублей) по иску о порномести против бывшего бойфренда. Об этом сообщает New York Post.

В пятницу, 16 февраля, суд постановил, что бывший партнер 43-летней Спринг Ченоа Купер, бруклинский комик Райан Бромс, должен выплатить ей огромную сумму в качестве компенсации. Это произошло через шесть лет после того, как она подала иск против него. Тогда он после расставания выложил в интернет интимные видео и фотографии женщины и дал ссылки на ее университетский аккаунт и соцсети. «Это были худшие шесть лет. Я очень ценю, что присяжные смогли понять мой опыт и увидели, сколько боли и травм это мне причинило», — заявила Купер.

Бромса признали виновным и, помимо штрафа, приговорили к полугоду условного срока. Его также обязали пройти курсы реабилитации для жестоких партнеров. Кроме того, суд запретил ему приближаться к Купер в ближайшие пять лет. По словам адвоката Купер, сам Бромс не явился на суд и ни разу не встречался с ней в связи с процессом.

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Купер сказала, что не надеется получить от бывшего деньги, однако ей важен сам факт приговора. Он, по ее мнению, должен послужить сигналом для мужчин, замышляющих выложить интимные фото и видео бывших партнерш в публичный доступ.

Ранее сообщалось, что сенатор американского штата предложил сделать просмотр порно уголовным преступлением. Законопроект, который в феврале представит сенатор штата Оклахома Дасти Диверс, запрещает потребление и производство эротического контента, в котором нет «серьезных литературных, художественных, образовательных, политических или научных целей».

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      Антонина Черташ
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