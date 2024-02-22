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11:52, 22 февраля 2024Из жизни

Женщина сорвалась с 20-метровой высоты в горах и выжила

В Великобритании женщину спасли после падения с 20-метровой высоты в горах

Фото: Globallookpress.com

Женщина отправилась в национальный парк в Великобритании, упала со скалы и выжила. Об этом пишет «Би-би-си».

Туристка, имя которой не сообщается, путешествовала в заповеднике Озерный край, графство Камбрия, и поднималась на гору Бленкатра на маршруте по хребту Шарп Эдж. В какой-то момент она сорвалась с влажного склона и покатилась вниз. После падения с высоты примерно в 20 метров туристке удалось зацепиться за камни.

Пострадавшую заметил шедший по тому же маршруту морской пехотинец. Мужчине удалось спуститься к ней и оказать первую помощь, он также вызвал спасателей. Из-за полученных травм женщину спустили с горы при помощи системы веревок. После этого ее на вертолете транспортировали в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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Ранее сообщалось, что турист угнал машину рейнджера в Йосемитском национальном парке и упал с 60-метровой скалы. Мужчине чудом удалось выжить.

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      Антонина Черташ
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