Женщина сорвалась с 20-метровой высоты в горах и выжила

В Великобритании женщину спасли после падения с 20-метровой высоты в горах

Женщина отправилась в национальный парк в Великобритании, упала со скалы и выжила. Об этом пишет «Би-би-си».

Туристка, имя которой не сообщается, путешествовала в заповеднике Озерный край, графство Камбрия, и поднималась на гору Бленкатра на маршруте по хребту Шарп Эдж. В какой-то момент она сорвалась с влажного склона и покатилась вниз. После падения с высоты примерно в 20 метров туристке удалось зацепиться за камни.

Пострадавшую заметил шедший по тому же маршруту морской пехотинец. Мужчине удалось спуститься к ней и оказать первую помощь, он также вызвал спасателей. Из-за полученных травм женщину спустили с горы при помощи системы веревок. После этого ее на вертолете транспортировали в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что турист угнал машину рейнджера в Йосемитском национальном парке и упал с 60-метровой скалы. Мужчине чудом удалось выжить.