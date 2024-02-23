Байдена упрекнули во «сне за рулем» власти

Экс-премьер Британии Трасс: Байден «заснул за рулем» власти в США

США должен руководить республиканец, поскольку действующий президент-демократ Джо Байден не способен управлять страной. Такое мнение высказала бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, передает ТАСС.

По ее словам, Байден «заснул за рулем» власти. Политик раскритиковала подход демократов, упрекнув их в том, что они все доводят до крайности. «Наша история ставится под сомнение, даже наша биология оспаривается. Вы могли представить себе 10 лет назад, что мы будем говорить о том, кто такая женщина и кто такой мужчина, и серьезно спорить по этому вопросу? Это невероятно», — возмутилась она.