NDTV: более сотни авто попали в ДТП из-за гололеда в Китае

Более сотни автомобилей попали в ДТП в китайском городе Сучжоу из-за гололеда. О масштабном происшествии сообщает телекомпания NDTV.

Множество машин столкнулись друг с другом на обледеневшем участке скоростной автомагистрали. Одна из них оказалась наполовину в воздухе, другие получили серьезные поломки. Несколько человек получили травмы.

На протяжении последних недель на значительную территорию Китая обрушились волны холода, метели и ледяные дожди. Непогода затруднила транспортное движение в сезон лунного Нового года, когда многие граждане едут домой, чтобы отметить праздник с близкими.

Ранее в Приморском крае перевернулся школьный автобус с детьми. Водитель не смог удержать управление из-за гололеда, и автобус съехал в кювет. В результате ДТП пострадали восемь школьников, шесть из них были госпитализированы.