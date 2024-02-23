Бывший тренер сборной Китая по футболу получил пожизненный срок за коррупцию

Экс-тренер сборной Китая по футболу Ли Те получил пожизненный срок за коррупцию

Бывший главный тренер сборной Китая по футболу Ли Те приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, арестованный в ноябре 2022-го специалист получил срок за коррупционные схемы и участие в организации договорных матчей. Те рассказал, что дал взятку, чтобы возглавить китайскую команду.

«Мне очень жаль. Мне следовало бы идти по правильному пути. Были определенные вещи, которые в то время были обычной практикой в ​​футболе. Добиваясь "успеха" такими нечестными способами, я становился все более нетерпеливым и жаждал быстрых результатов», — признался Те.

Тренер работал в сборной Китая с 2019 по 2021 год. Также он возглавлял несколько китайских клубов. За время футбольной карьеры Те играл не только в составе команд на родине, но и в английских «Эвертоне» и «Шеффилд Юнайтед».